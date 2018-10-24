Sabah yazarı: Keşke 15 Temmuz destanı ardından yeni bir 'Andımız' yazılsaydı

Sabah yazarı Salih Tuna, temyiz yolu açık olmak üzere Danıştay tarafından verilen 'Öğrenci Andı'nın yeniden okutulmasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. "Andımız' sure değil, ayet değil" ifadesini kullanan Tuna, "Keşke, 15 Temmuz destanı ardından yeni bir "Andımız" yazılsaydı" dedi.

"Bahçeli’ye güvenilmez öyle mi?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Tuna, yerel seçimlerde dağılan Cumhur İttifakı'nın 'Andımız'la da bağlantılı olduğunu kaydetti. Tuna yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Bu köşecikte, Danıştay'ın "Andımız" kararının Cumhur İttifakı'nı zevale uğratmasına müsaade edilmemeli, feraset ve suhuletle bu dönemeç aşılmalıdır, demiştim.

Maalesef "dönemeç" aşılamadı, ittifak ağır yara aldı.

Ama onarılmaz değil...

Malumunuz, Reşit Galip'in 33'te yazdığı "Andımız"da, "Ey bu günümüzü sağlayan Ulu Atatürk, açtığın yolda, kurduğun ülküde gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türküm diyene" ifadesi yoktu.

Bu ifade Mustafa Kemal'in vefatından çok sonra, 12 Martçıların kurduğu hükümet marifetiyle 72'de ekledi.

"Ey bu günümüzü sağlayan Ulu Atatürk" ifadesi de 97'de "Ey Büyük Atatürk" şeklinde değiştirildi.

Demem o ki "Andımız" sure değil, ayet değil.

Keşke, 15 Temmuz destanı ardından yeni bir "Andımız" yazılsaydı ittifakla.

Cumhur İttifakı'nın yara alması müstevlileri, bölücüleri, bozguncuları, "Bahçeli'ye güvenilemez" diyerek ittifaka karşı çıkan fırıldakları ve dahi FETÖ'cüleri sevindirdiği muhakkak.

Bence erken sevinmesinler.

Çünkü bu ittifak arazide kuruldu, (rota değişmedikçe) kolayından yıkılmaz.