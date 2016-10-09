Sabah yazarı: Kemalist zihniyet Türk dili okyanusuna bomba atıp göl yaptı!

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Kemalistlerin 'Türklük' adına konuşma hakları var mı? Bir Türk olarak, Türk diline, kültürüne, sanatına, edebiyatına tutkuyla bağlı bir yazar olarak Kemalizmden ben de şikâyetçiyim. Özgürlükçü ve demokrat kimliğimle değil Türk kimliğimle şikâyetçiyim" dedi. Kütahyalı, yazısında "Örnek vereyim... Biz şu an Latin harfleriyle Türkçe yazıyoruz. Dedelerimiz de Arap harfl"eriyle Türkçe yazıyorlardı. Osmanlıca diye bir dil yoktur aslında. Bu dilin adı Türkçe'dir. Harf farkı vardır sadece... Elbette imparatorluk Türkçesi çok daha zengin bir lisandı. Türk dili denen okyanusun ortasına atom bombası atıp Türkçeyi sınırları belli bir göl haline getiren Kemalist zihniyettir" ifadelerine yer verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Sabah'ta yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye bir yandan FETÖ ile diğer bir deyimle Gülenizm ile mücadele ediyor öte yandan da Kemalizm üzerine tartışmalar medyada yeniden canlanıyor...

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Daha önce bu köşede -Fabrika ayarlarına geri dönelim- adı altında yapılan kampanyanın saçmalığını 3 yazı üst üste ifade etmiştim. Öte yandan sağ kanattan gelen bazıları da milliyetçilik adına Kemalizme sahip çıkan tavırlara giriyorlar. Kemalizm ile muhafazakârların savunduğu anlamıyla milliyetçilik arasında da büyük bir uçurum olduğunu tespit edelim...

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Kendi milletinin çoğunluğunun inanç değerlerine düşman olup "milliyetçi" olduğunu iddia eden bir ideoloji aslında Kemalizm. Kendi milletine bu kadar yabancılaşmış bir zihniyet aslında "milliyetçi" de olamaz...

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Genelde Kemalizm'in "Türk milliyetçisi" olduğu direkt kabul edilerek eleştirilere başlanıyor akademik çevrelerde. Bu Kemalist Türk milliyetçiliğinin Kürtleri, Ermenileri, Rumları, Yahudileri ezdiği söylenerek söze giriliyor. Türk olmayan yurttaşlarımızın bu ülkede ezildiği kesin ama ezenler Türk milliyetçisi mi?

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Kemalistlerin "Türklük" adına konuşma hakları var mı? Bir Türk olarak, Türk diline, kültürüne, sanatına, edebiyatına tutkuyla bağlı bir yazar olarak Kemalizmden ben de şikâyetçiyim. Özgürlükçü ve demokrat kimliğimle değil Türk kimliğimle şikâyetçiyim...

***

Örnek vereyim... Biz şu an Latin harfleriyle Türkçe yazıyoruz. Dedelerimiz de Arap harfleriyle Türkçe yazıyorlardı. Osmanlıca diye bir dil yoktur aslında. Bu dilin adı Türkçe'dir. Harf farkı vardır sadece...

***

Elbette imparatorluk Türkçesi çok daha zengin bir lisandı. Türk dili denen okyanusun ortasına atom bombası atıp Türkçeyi sınırları belli bir göl haline getiren Kemalist zihniyettir...

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En eğitimli en kalifiye Türkler bile dedesinin babaannesine yazdığı aşk mektubunu okuyamayan anlayamayan insanlardır bugün bu zihniyet yüzünden. Böyle sefil ve cahil duruma düşürülmüş ikinci bir millet de yok yeryüzünde. Sadece biz Türkler...