Sabah yazarı: Kemal Bey'le aynı görüşte olduğumuza bahse girerim

Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısının, “Kemal Bey'le aynı görüşte olduğumuza bahse girerim” başlıklı bölümünde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi eleştirdi.

İnce’nin "CHP iktidar olsa milletin anasını ağlatır. Milleti perişan eder" dediğini belirterek, “İnce 45 yıllık CHP'li... Partiyi ondan iyi bilen azdır. Sözlerini duyunca ‘İyi ki 24 Haziran 2018 seçimlerini kaybetmiş’ diyor insan” diyen Altınok, devamında şunları kaydetti:

“Zira o cumhurbaşkanı seçilseydi, milleti perişan eder dediği CHP, kendisiyle birlikte iktidar olacaktı. Tabii eğer seçildikten sonra kendisini aday gösteren Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ve ‘Milletin anasını ağlatır’ dediği Genel Merkez'i tasfiye etmeyi planlamadıysa...

İnce'nin cevabını gerçekten merak ediyorum... Kemal Beyi'nkini etmiyorum. Çünkü benimle aynı görüşte olduğunu, onun da ‘İnce iyi ki seçilmemiş’ diye düşündüğünü tahmin etmekte zorluk çekmiyorum.”

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Altınok yazısında şu gazete küpürünü paylaştı: