Sabah yazarı Kaplan: Ülkeyi büyük yapmaya bazen sadece iktidar yetmiyor demek ki, muhalefetin de biraz 'büyümesi' gerekiyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, yurt dışı meselelerinde muhalefetin Cumhurbaşkanı'nın yanında olması gerektiğini belirterek, "Yurt dışı meselelerde Cumhurbaşkanı'nı veya halkın seçtiği sistemi her aşağıladıklarında, aslında ülkemizi aşağıladıklarını bal gibi biliyorlar ama birincil dert Erdoğan olduğu için, kan bürümüş gözleri ülkelerini ön plana koymalarına bile engel oluyor. Vatanseverlik bu değil...

Ülkeyi büyük yapmaya bazen sadece iktidar yetmiyor demek ki, muhalefetin de biraz 'büyümesi' gerekiyor." görüşünü savundu.

Kaplan, "ABD Başkanı Trump için 'görevden alındığını değil, hapse atıldığını görmek istiyorum' diyecek kadar sert muhalefet yürüten Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye Fransa gezisinde Trump'la alakalı bir soru sorulmuştu. Cevabı aynen şu oldu: 'Prensip gereği ülke dışındayken başkan hakkında konuşmuyorum.' Alman basınına verdiği röportajda, 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Gelmeyin, yatırım yapmayın' diyen Kılıçdaroğlu nerde, Fransız basınına 'Başkanı ülke dışındayken eleştirmem' diyen Pelosi nerde? İki lafından biri 'Saray rejimi, diktatör' olan Kılıçdaroğlu nerde, 'Fransa'nın Cumhurbaşkanı' vurgusunu yaparak konuşan Le Pen nerde?" ifadesini kullandı.





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