Sabah yazarı Kaplan: Diplomasi bir satranç oyunuysa, Erdoğan'ın "büyük usta" olduğunu söylemek gerekir

Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Diplomasi bir satranç oyunuysa, Erdoğan'ın 'büyük usta' olduğunu söylemek gerekir. Fakat ne yazık ki muhalefet hâlâ ülkemizi piyon olmaya layık görüyor." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında, "Rus Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasının Rusya'yı nasıl sıkıştırdığını geçen yıl şöyle ifade etmişti: 'Erdoğan, Rusya'nın Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'da tekerine çomak sokuyor. Erdoğan'ı sakinleştirmemizin zamanı geldi.' Sakinleştiremediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklerken, diğer yandan S-400'lerden nükleer enerji santraline derinleşen Türkiye- Rusya işbirliğini de sürdürdü. Amerikan Senatosu çokça gürültü yaptı, yaptırım talep etti ama Afrin'e de girdi, Amerikan aparatı YPG'yi de kovdu. Sonra Libya ve ardından Karabağ zaferleri geldi. Washington'daki mırıltılar feverana dönüştü: Türkiye'yi NATO'dan atalım! Atamadılar." ifadesini kullandı.