Sabah yazarı Kaplan: Amerikan yerleşik düzeni, tek bir ordu mensubunun yer almadığı birkaç saatlik bir işgale anında ‘darbe’ teşhisini yapıştırdı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Trump destekçilerinin Kapitol baskınına ilişkin olarak, “Amerikan yerleşik düzeni, tek bir ordu mensubunun yer almadığı birkaç saatlik bir işgale anında ‘darbe’ teşhisini yapıştırdı” yorumunu yaptı.

Kaplan, “Amerikan siyaset ve medyasına bakıp da ülkemize karşı ikiyüzlülükleriyle kıyaslamamak mümkün mü? Gezi'de Başbakanlık binasını basmaya kalkan çapulcuların yargılanmasını bile 'Erdoğan, muhaliflerini eziyor' diye yansıtan Amerikan siyasetçileri ve gazetecileri hep bir ağızdan Kongre binasına girenlerden serbest bırakılanlar olduğunu duyurup 'Tutuklayın' diye fotoğraflarını ifşa eden polis muhbirlerine dönüştü." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında, "Meclis'imizin bombalandığı, 251 kişinin öldürüldüğü o karanlık gecede tavır almaları saatler süren Amerikan yerleşik düzeni, tek bir ordu mensubunun yer almadığı birkaç saatlik bir işgale anında 'darbe' teşhisini yapıştırdı. 15 Temmuz'a dair 'Bilgisayar oyunu sanmıştık' diyen Biden, gerçek hayatla burun buruna geldi. Bu sefer esas bizlerin Hollywood setinden çıkmış gibi görünen bu fotoğraflara bakıp 'Call of Duty mi oynanıyor?' diye sorma hakkımız var ama onlar kadar küçülmek yaratılışımızda yok neyse ki..." ifadesini kullandı.