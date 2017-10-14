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Sabah yazarı: İlker Başbuğ'un itibarının iadesi, acil ihtiyaç!

"Başbuğ, bugün "Alnı açık, başı dik" dolaşıyor; kumpas kuranlar ise şimdi cezaevinde"

14 Ekim 2017 16:20

Sabah yazarı Yavuz Donat, Anayasa Mahkemesi'nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Ergenekon davasından" Yüce Divan'da yargılanabilmesi için Başbakan'dan izin istemesiyle ilgili olarak Başbuğ ve " diğer kumpas mağdurlarının" acilen itibarlarının iadesini istedi.

Yavuz Donat'ın "İade-i itibar... 'Hemen" başlığıyla (14 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Anayasa Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Ergenekon davasından" Yüce Divan'da yargılanabilmesi için Başbakan'dan izin istedi.

Başbakan Binali Yıldırım ne yapacak?

1. Başbakan "İzin vermiyorum" dememeli... "Gerçeklerin ortaya çıkması için Anayasa Mahkemesi'nin talep ettiği izni veriyorum" demeli.

2. Başbakan'ın, Anayasa Mahkemesi'ne yazacağı yazı, İlker Başbuğ'a "İade-i itibar" anlamına gelecek ifadeleri de içermeli.

3. Anayasa Mahkemesi de gecikmeden "İlker Başbuğ'un suçsuzluğuna dair kararını" vermeli.

İlker Başbuğ bugün "Alnı açık, başı dik" dolaşıyor.
Ona ve şanlı orduya kumpas kuranlar ise; şimdi ya cezaevlerinde yatıyorlar.

Ya da kaçaklar... Aranıyorlar.

Başbuğ'un ve diğer kumpas mağdurlarının "İtibarlarının iadesi" acil ihtiyaç.

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