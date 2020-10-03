Sabah yazarı Hıncal Uluç'ten Fatih Terim'e: Sen tükendin hocam, köşene çekil!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sadece Galatasaray değil, Türk futbol tarihinin en büyük kulüp başarısına imza atan Fatih Terim'e seslendiği yazısında, "Kulübün teknik ve futbol direktörlüklerini bırak. Galatasaray Tarihi'ne dön ve artık hep orda kal Hocam!.. Bunu seni seven bir ağabeyin olarak yürekten söylediğime de inan.. Çünkü sen tükendin Hocam.. Aslında çoktan tükenmiştin.



Euro 2016'daki hezimetinin ve Milli Takım'dan kovulmanın suçunu futbolculara yükledin. Onların sana komplo kurdukları için Ayyıldızı sattıklarına inandın. Sonuç!. Türk futbolcusundan nefret ettin." ifadelerini kullandı.

İnsan beyninin kötü olayları silmeye, güzellikleri hatırlamaya yönelik olduğunu belirten Hıncal Uluç, "Lütfen, ama lütfen iyi düşün ve Galatasaray tarihindeki Fatih Terim anıtına daha fazla zarar vermeden, oto eleştirini de sen yap ve çekil.. Göz önünden çekildin mi, beyinlerde Kopenhagen 2000 Fatih Terim'i kalır Hocam..Çekil.. Alaçatı'ya git. En eski ve en dost arkadaşın Sabahattin'le barış.. Sonra köşene çekil..

Ailenle baş başa, yazları Bodrum'da, kışları İstanbul'da huzur ve mutluluk içinde yaşa Hocam!." diye yazdı.

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