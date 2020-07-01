Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e: 'Avucuna konan' şampiyonluğu sen kaybettin hocam!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi. Medyada Terim hakkında doğru ve ciddi maç analizi ve eleştirisi olmadığını belirten Uluç, "Avucuna konan' şampiyonluğu sen kaybettin hocam!" görüşünü savundu.

Uluç, "Bu yazıyı pazartesi sabahı yazmadım. Bekledim ki, bakalım sen neler diyeceksin, öbür gazeteler ve yazarlar maçı ve seni nasıl yorumlayacaklar göreyim, okuyayım. Pazartesi öğleden sonramı bu işe ayırdım. Ve gördüm ki, ya sen büyük yanılgı içindesin, ya da ortamı yanıltma peşindesin.. Amacın ikinciyse, ulaşmışsın. Sen 'Çok iyi oynadık. Galibiyeti kaçırdık' diyorsun. Medya da aynen onaylıyor. Bir tane doğru ve ciddi 'Fatih Terim ve maç analizi ve eleştirisi' yok!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Bak Hocam? Tam 25 duran top kullandın.. 9'u korner.. Hiçbirinde bir 'duran top' oyunu gördük mü?.Rakibe havadan bu kadar teslim takım için 'duran top oyun taktikleri' hayati önem taşır. Bir duran top, bir kornerde tehlike yaratabildin mi? Çünkü 'Bu takım, bu rakibe karşı, bunca eksikle nasıl maç kazanır' diye hiç düşünmedin, Hocam! 'Saldım çayıra, Mevlam kayıra' diye oynadın." değerlendirmesinde bulundu.

Uluç, "Bilir misin hocam, 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool'un 'Taç antrenörü' var. Çünkü taçta ofsayt yok. Bunu değerlendirmek başta, taç atışı ile yapılacak tonla oyun var. Oysa senin takımın taç acizi.. Beş yıldır beşyüz defa yazdım. Başakşehir maçında zavallı Saracchi, taç çizgisi üzerinde kaç defa şaşkın bekledi ve etrafa umutsuz baktı 'Kime atayım ulan' dercesine... Farkına bile varmadın Hocam.. Duran topu bırak, eliyle bile topu atamayan bir takım çıkardın sahaya" yorumunu yaptı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Dahası hocam... Golün çok zor olduğu açıkça görülür ve senin bire birde yetenekli ayakların, 18 civarında frikik alma kozun olarak ortaya çıkarken, "Gol yapacak" frikikçi buldun ve çalıştırdın mı?. Seri mi atar, o gollük frikikleri.. Atarsa, barajın göbeğine atar işte.. Oralardan gol atan tek "Usta" var, elinde..

Selçuk!.. Onu fiziksel ve ruhsal olarak maça hazırlasan, takım sahaya sadece frikikçi değil, bir kaptan ve bir liderle çıkar, rakibin 10 kişi kaldığı o son 15 dakika, öyle pısırık futbolla değil, kaptan ve liderin sürüklemesi ve coşturması ile Fenerbahçe benzeri "Son düdük çalmadan bitmez" inanç ve coşkusu ile oynanırdı.

Fatih Hocam, Ne Başakşehir'i okuyabildin, ne takımını bu maça özel hazırlayabildin. Sezon başından beri yaptığın "İnadım inat" hataların yüzünden şampiyonluktan uzaklaşmışken, rakiplerin kaybettikleri aptal puanlarla sana bir şans daha verdiler. Onu da kullanamadın. Bu sene "Avucuna konan" şampiyonluğu sen kaybettin Hocam!. 2000 yılının "Muhteşem Fatih Terimi" nin gölgesi olamayan sen!

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