Sabah yazarı Hıncal Uluç: Rusya'yı elimizden kaçırdık, sebep korkak hocamızdı!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Rusya ile 1-1 biten Uluslar Ligi karşılaşmasını değerlendirdiği yazısında, "Gerçek.. Zafer falan değil.. Rusya'yı alenen, resmen elimizden kaçırdık, Moskova'da..

Sebep Şenol Güneş'ti.. Az farklı yenilgi ve beraberliğe hep bayram yapan kafasını bir türlü değiştiremeyen "korkak" Hocamız, yani!." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'nın en çok gol yemesine karşın grupta lider olduğunu belirterek, "Yani Hocam atan kazanıyor.. Yemeyen değil!. Korkunun ecele faydası yok. Bu defa kazanmak için oyna. Kazanma oyununa göre 11 seç.. Öne geçer geçmez, muhafaza telaşına düşüp korkak değişiklikler yapma.." diye yazdı.

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