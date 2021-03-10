Sabah yazarı Hıncal Uluç: Medyası, Nihat Özdemir Federasyonu ve Serdar Tatlı hakem kurulu ile Fener şampiyon olacak

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçının ardından yönetime yönelik "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" sözlerinin ardından Mustafa Cengiz'e mesaj attığını belirterek, ""Bunu da yalayıp yutarsan.." diye başlayan.. ...Ve Mustafa, yaladı, yuttu. Galatasaray tarihinde, Ali Sami Yen'den başlayarak, böyle rezil bir başkanlık olayı yok.. Peki neden sustu Mustafa?. Çünkü gözünde kongre var. Bir yandan "Ölüm kalım savaşı veriyorum" diyor, bir yandan mayıs kongresine hazırlanıyor iyi mi?." diye yazdı.

Belhanda'nın kalacağını iddia eden Hıncal Uluç, "Medyası ve Nihat Özdemir Federasyonu ve Serdar Tatlı hakem kurulu ile Fener şampiyon olacak. Galatasaray için de böylesi hayırlı olacak.. Kulübü ve futbol takımını bu hallere düşürenlerden kurtulma fırsatı doğacak, mayısta.." ifadelerini kullandı.

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