Sabah yazarı Hıncal Uluç: Galatasaray daha bir süre mahkeme yollarında dolaşacak

Galatasaray taraftarlığını bıraktığını açıklayan Sabah gazetesi, yazarı Hıncal Uluç, mahkemenin Galatasaray Başkanlığı’na Mustafa Cengiz’in devam etmesi yönündeki kararı bugünkü köşesinde yorumladı. Uluç, gerekçeli kararı beklediğini belirterek, “Galatasaray daha bir süre mahkeme yollarında dolaşacak” yorumunu yaptı.

Uluç, “Galatasaray Kongresi'nde ibra edilmediği halde, kongre kararı almayan Mustafa Cengiz gene görevinin başında kaldı. Haberi son dakikada aldım. Mahkemenin ret kararı ve gerekçesi henüz elime geçmediği için bir yorum yapamıyorum. Ancak tahminim, muhaliflerin bu kararı da Bölge İstinaf Mahkemesi'ne götürecekleri yolunda... Yani Galatasaray daha bir süre mahkeme yollarında dolaşacak.” ifadesini kullandı.

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