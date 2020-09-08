Sabah yazarı Hıncal Uluç: Federasyon nelerin yapılacağını açıklamazsa 2020-21 sezonu mahkemelere düşer

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Süper Lig'in Koronavirüs belirsizliği gölgesinde başlayacağını belirterek, "Dünden bugüne, bugünden yarına durum değişiyor. Kararlar da değişiyor.

Federasyon başlama kararı aldığında, elindeki verilere göre, dördüncü haftadan itibaren, yüzde 30 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Salgın düşüşten, hızlı bir yükselişe geçince, ilk yarının seyircisiz oynanacağı bildirildi. Ama yarın bu karar da değişebilir. Öyle bir iniş belirir ki, izin çıkabilir, öyle bir gelişme olur ki, ikinci yarı da seyircisiz başlayabilir. Peki o zaman, hem maddi, hem de puansal adalet nasıl sağlanır?" diye yazdı.

Hıncal Uluç, Nihat Özdemir federasyonunun karar gücünden yoksun olduğunu, Spor Bakanı ne derse onu açıkladığını belirterek, "Cuma gecesi başlama düdüğü çalmadan, Federasyon belirsiz coronaya göre nelerin yapılacağını açıklamazsa, sezon başladıktan sonra verilecek kararlar 2020- 21 liginin mahkemelere düşmesine sebep olur." ifadelerini kullandı.

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