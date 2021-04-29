Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Galatasaray Başkanı olacağı iddiaları hakkında: Valla popomuzla güldük, zaten başka popomuz da yok!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'in "Benim hayat üçgenim, ailem, dostlarım ve Galatasaray'dır" sözleri üzerine Galatasaray Başkanı olacağını iddia edenlerin Fenerbahçe medyası olduğunu söyledi. Uluç, "Valla popomuzla güldük zaten. Başka popomuz da yok! Bu Fener medyasına acıdığım kadar hiçbir şeye acımıyorum" dedi.

Medyanın Galatasaray içine fesat sokmak için uğraştığını dile getiren Uluç, "Galatasaray'a fesat sokacağını düşünerek yaptıkları her hamle tam tersi sonuç veriyor, camiayı birleştiriyor.. Yakında sımsıkı olacaklar gene.. Devam sözde Fenerliler!. Aman devam.. Az kaldı!. Bu kafayla, binbaşılıktan geçtik, rütbesiz asker durumuna düşmenize az kaldı" diye yazdı.

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