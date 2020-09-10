Sabah yazarı Hıncal Uluç: Fatih Terim bu kafayı, ya da Galatasaray yönetimi Fatih Terim'i değiştirmedikçe, başarı zor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'dan umudu olmadığını belirterek, "Çünkü Fatih Terim'in Galatasaray'ı altıncılığa dek düşüren kafasında zerre değişiklik yok..

Hâlâ kafasında Belhandası'nı ve Feghoulisi'ni ilk onbire koymak, hala başta Ömer, Adem, Türkleri yok etmek, hala "Top bende kalırsa gol yemem" felaket inancı yüzünden, yana, geriye garantili pasla ve yavaş oyunla futbolu öldürmek var. Hızlı ve dikine oyunu takım unutmuş. Galatasaray'ın tarihinde olmayan bu korkak, bu tatsız, bu nefreti oyunu inatla ve ısrarla sürdürüyor, Fatih!." diye yazdı.

Galatasaray'ın takımı lig 6.sı yapan kadroyu, William D'Avila'nın kurduğuna işaret eden Hıncal Uluç, "Fatih Terim bu kafayı, ya da Galatasaray Yönetimi Fatih Terim'i değiştirmedikçe, başarı zor. Çok zor..

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en parlak hocası için bu satırları yazmanın da çok zor olduğu gibi!." ifadelerini kullandı.

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