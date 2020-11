Sabah yazarı Hıncal Uluç: Dört beleş maçtaki Terim balonu söndü

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, daha önce atanmasının yanlış olduğunu açıkladı, 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karşımaşmayı tam bir İngiliz hakem gibi yönettiğini belirterek, "Futbolun bir temas oyunu olduğunu bilerek, her temasa ve belirli ölçüde sertliğe düdük çalmayarak, oyunu zırt pırt durdurmadı. Böylece, seyre değer bir futbol oynanmasına, oyun kurulmasına şans tanıdı..



İkincisi, hemen her takımın artık nerdeyse her bireyi ile yapmaya başladıkları sahtekarlıkları yutmadı.. Her faulün arkasından bir de sarı kart isteyenlere zerre aldırış etmedi. Ali Palabıyık, tüm Türk hakemlerine rol model oldu, bu yönetimiyle.." diye yazdı.

Fatih Terim'in derbinin en talihsiz ismi olduğunu belirten Hıncal Uluç, "Dört beleş maçtaki Terim balonu söndü..

Şimdi perşembe günü Rangers önünde gene takımı ve oyunu Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne gitmesi değil de, Belhandası'nın üzerine kuracak kadar kör parmağım gözüne inatçı mı olur, yoksa 1999- 2000 sezonunun en büyük rakipleri önce kafasında deviren ve ülkemizin tek Avrupa Kulüp Kupası'nı getiren Muhteşem Fatih Terim mi olur, göreceğiz.." ifadelerini kullandı.

