Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu Nihat Özdemir, bu Mehmet Sepil 'Allah bir' deseler inanır mısınız, artık?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin Türkiye'nin iki önemli futbol kurulu olduğunu belirterek, "Her ikisi de bugün, kamuoyunda tüm güvenilirliklerini yitirmiş iki başkan tarafından yönetiliyor. Birinin başında, düşündüklerinin ve defalarca açıkladıklarının tam tersi bir kararı 24 saat içinde, hem de "ittifakla" diyerek alan Nihat Özdemir, ötekinin başında gene "ittifakla" diyen ve bile bile, alenen yalan söyleyen Mehmet Sepil var." diye yazdı.

Hıncal Uluç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'le girilecek yeni sezonda, herhangi bir maçın sonucuna inanılmayacağını belirterek, "Gelecek sene, lig 18 takıma dönecek mi, gerçekten, ya da 3 takım daha eklenerek 24 takıma çıkacak ve 12'li iki guruptan oluşarak, playoff sistemi ile mi oynanacak?.

Hangisi?. Emin misiniz?. Ertelenen "yabancı futbolcu" uygulaması yürürlüğe konacak mı?. Yoksa toptan iptal mi edilecek?. Emin misiniz? Uzatmaya gerek yok. "Bu Nihat Özdemir, bu Mehmet Sepil 'Allah bir' deseler inanır mısınız, artık?." ifadelerini kullandı.

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