Sabah yazarı Hıncal Uluç: Ali Koç, federasyona ve kurallarına meydan okuyarak müthiş transferler yapıyor ama Saracoğlu tam bir tarla!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Jupp Derwall'in Galatasaray'a geldiği ilk yıl transfer yerine Florya'ya çim saha yapılması istediğini hatırlatarak, sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun da kaderini değiştirdiğini belirterek, "Ali Koç, federasyona, kurallarına meydan okuyarak müthiş transferler yapıyor ve ligin en iyi kadrosunu kuruyor.

Orası tamam!. Ama, sezonun ilk önemli ve naklen yayınlanan Antalya maçında Fener Stadı'nın halini gördünüz mü?. Hem de sezonun ilk maçında tam bir tarla Saracoğlu!." diye yazdı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda konusuna da değinen Hıncal Uluç, "Hücumda yok. Orta sahada yok. Savunmada hiç yok.. Ama Fatih'in kafasında hem de "Vazgeçilmez" olarak var..

Neden acaba?. Neden Hocam?. Gerçekler böyle açıkken, "Nedir bu gizlediğin sebep?." ifadelerini kullandı.

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