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Sabah yazarı Hilal Kaplan:Türkiye'deki psikolog ve psikiyatrist camiasını temsil eden dernekler, büyük ölçüde LGBT lobisinin boyunduruğuna girmiş durumda

“Bu hususlarda kimden yardım aldığınıza da dikkat edin”

06 Mayıs 2020 09:47

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Türkiye'deki psikolog ve psikiyatrist camiasını temsil eden derneklerin büyük ölçüde 'LGBT lobisi'nin boyunduruğuna girmiş olduğu görüşünü ileri sürdü. Kaplan, “Dolayısıyla bu hususlarda kimden yardım aldığınıza da dikkat edin” düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, eşcinsel hareketin tartışıldığı bugünlerde, çocuklarının cinsellik karmaşası yaşamasını istemeyen anne-babaların nelere dikkat etmesi gerektiğini "İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel" kitabının yazarı  Prof. Dr. Zeki Bayraktar’a sorduğunu belirtti.

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