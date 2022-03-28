Sabah yazarı Hilal Kaplan: Tüm delillere rağmen aklayanlar için "olur öyle şeyler" denip geçilecekse, o adalet saraylarına kilit vurun gitsin

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Adnan Hoca olarak bilinen, Harun Yahya adıyla çok sayıda kitap yazan Adnan Oktar ve grubu hakkında 68 kişinin tahliye edilmesi ve 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarının iadesine dikkat çekerek, "Aynı zamanda bir kısmı çocuk yaştan itibaren olmak üzere yaklaşık 80 kişinin cinsel istismar suçlamalarının hepsinden Adnancıları akladı! İçinde etkili pişmanlıktan faydalanan tanıkların da olduğu yüzlerce mağdurun ifadesi tek kâlemde silindi. Kamuoyuna daha önce yansıyan, tehdit ve şantajla "turnike sistemi"ne sokularak iğfal edilen, çocuklukları ellerinden alınan, hayat boyu travma yaşayan onlarca kadının "rızası olduğu" yönündeki bu karar kan dondurucudur. Kadın dernekleri konuya dair şimdiye dek neden tek kelime etmemiştir, bunu anlamak da güçtür" diye yazdı.

Bu tip kararların yargıya olan inancı sarstığını savunan Kaplan, yazısını "7 yaşından itibaren istismara uğradığını söyleyen bir mağdurenin bile olduğu bu dosyadaki sanıkları aksi yöndeki tüm delillere rağmen aklayanlar için "Olur öyle şeyler" denip geçilecekse o adalet saraylarına kilit vurun gitsin!" ifadeleriyle noktaladı.

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