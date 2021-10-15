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Sabah yazarı Hilal Kaplan: AK Parti’nin CHP’den öğreneceği çok şey var

"Türk siyasi tarihinde CHP kadar 'başarılı' kadrolaşmış başka hiçbir parti yoktur"

15 Ekim 2021 11:04

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Kadrolaşmanın ustası olduklarının, CHP'nin sadece AK Parti'yi değil, bence diğer tüm partileri bu konuda suya götürüp susuz getireceğinin delillerindendir.” görüşünü savundu.

Kaplan yazısında,Anlayacağınız 'liyakat' diye kafamızı ütüleyenlerin esas derdi kendi 'örgüt'lerinden kişilerin AK Parti döneminde yeterince kadrolaşamamasıdır. TÜGVA'ya sızmış tutuklu iki FETÖ'cünün sızdırdıkları bilgilerle hazırlanan sahte belgelerle itibarsızlaştırma çalışmanız yerine bunları konuşsak daha isabetli olur. Zira Türk siyasi tarihinde CHP kadar 'başarılı' kadrolaşmış başka hiçbir parti yoktur. AK Parti'nin CHP'den öğreneceği çok şey var…” ifadesini kullandı. 

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