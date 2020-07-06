Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Türkiye'nin ne kadar özgür olduğuna veya ne kadar demokratik olduğuna Twitter mı karar verecek?

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, sosyal medya düzenlemesinin bir yasaklama olmadığını, bir yasaklama olarak gösterilmek istendiğini iddia etti. Yalçın, "Aksine düzenlemeler bize özgürlük alanlarının sınırlarını verir ve böylelikle özgürlüğümüzü de güvence altına alır." görüşünü savundu. Yalçın, "Türkiye'nin ne kadar özgür olduğuna veya ne kadar demokratik olduğuna Twitter mı karar verecek?" diye sordu.

Yalçın, " Bir şirketin merkezinin yurtdışında olması onun Türkiye'nin kurallarını çiğneyebileceği anlamına gelmez. Eğer Türkiye'de yaygın biçimde kullanılıyorsa ve dahası Türkiye'den muazzam paralar kazanıyorsa doğal olarak Türkiye'nin kurallarına da uyması gerekir. Fransa'nın, Almanya'nın hukukuna uyduğu gibi Türkiye'nin de hukukuna uymak zorundadır. Onlar nasıl egemen birer ülke ise Türkiye de egemen bir ülkedir." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Ancak gördüğünüz üzere Türkiye'de özgürlük alanları kısıtlı olduğu gibi bir bahane üzerinden bu şirketler Türkiye'nin kurallarından kaçmaya çalışıyor. Son derece saçma bir iddia. Öyle olsa bile bu Twitter'ın derdi değildir. Türkiye'nin ne kadar özgür olduğuna veya ne kadar demokratik olduğuna Twitter mı karar verecek? Tabii ki hayır. Twitter dediğiniz de bir şirketten ibarettir. Ülkelere ilerleme raporu yazmak gibi bir görev ve yetkisi yoktur. Nasıl bir silah şirketi veya otomobil şirketi ülkelerin kurallarıyla sınırlıysa sosyal medyanın da aynı şekilde düzenlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

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