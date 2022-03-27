Sabah yazarı Gür: Türkiye'de küresel enflasyon ve jeopolitik gerilime rağmen ekonomik büyüme devam ediyor

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "46 ülke için hesaplanan OECS Haftalık İktisadi Faaliyet Takipçisi verisi, küresel enflasyon ve jeopolitik gerilime rağmen Türkiye'de ekonominin büyümeye devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Gür, köşesinde paylaştığı bir grafik üzerinden büyümeye ilişkin şunları kaydetti:

"Son haftalarda Türkiye'de iktisadı faaliyettin hızında geçen yılın Nisan-Haziran dönemine kıyasla ivme kaybı var. Bu, gayet normal; zira geçen yıl büyüme rakamlarını çift haneye taşıyan salgın kaynaklı baz etkisi artık yok. Bununla birlikte, küresel enflasyon endişesi ve jeopolitik gerilimin ekonomik canlılığı soğutucu etkisi var. Veri, bu badirelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine işaret ediyor. 13 Mart haftasında GSYH'sinin yüzde 8.1 oranında büyüdüğünü görüyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde ekonomik büyümenin 2022'de izleyeceği seyrin en büyük belirleyicilerinden biri olacak. Türkiye, savaşın patlak vermesinin ardından şu ana kadar ekonomik canlılığı ölçen öncü göstergelerde dramatik bir kötüleşme yaşamadı. Reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi PMI rakamlarında hafif geri çekilmeler var. İmalat sanayi kapasite kullanımı ve ihracatta ise artış sürüyor. Olumsuz etkinin kendini en bariz gösterdiği yerler ise cari açık ve enflasyon. Politika yapıcılar bu yıl mesailerinin önemli bölümünü bu iki alanda oluşan/oluşacak hasarı en aza indirmenin yollarını aramaya harcayacaklardır."

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