Sabah yazarı Gür: Satın alma gücündeki gerilemeyi telafi etmek için enflasyonun geçici, ücret artışlarının kalıcı olması sağlanmalı

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, Covid-19 pandemisiyle birlikte dünya genelinde yaşanan enflasyon sıkıntısına değinerek "Salgının ardından küresel ekonomi toparlandı. Ancak enflasyondaki artışlar, ekonomik toparlanmayı ‘eşitsiz’ bir hale bürüyor. Satın alma gücündeki gerilemeyi telafi etmek için enflasyonun geçici, ücret artışlarının kalıcı olması sağlanmalı" dedi. Gür, merkez bankalarının "enflasyondaki artış geçici" söylemlerini ise "başta gıda ve enerji kalemleri olmak üzere küresel ölçekte fiyatların beklenenden uzun bir süre daha yüksek seyretmesi muhtemel. Bu yüzden dar gelirli ailelerin ve orta direğin satın alma gücünü arttıracak politikaları devreye sokmak çok önemli" diye değerlendirdi.

Gür, "burada ücretleri bir defa arttırıp, geçici bir etki yaratacak yöntemlerden bahsetmiyorum" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Altı dolu olmayan nominal ücret artışlarının enflasyonu bir sarmala sürükleme riski var. Düzgün maaşlar veren işlerin sayısını artırma noktasında daha akıllı adımlar atmak ve yapısal boyutlara eğilmek gerekiyor. Zaman alacak olsa da reel ücretleri kalıcı olarak artırmanın yöntemi bu"