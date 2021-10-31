Sabah yazarı Gür: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun umduğu denge noktasına varmak kolay bir iş değil

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun umduğu denge noktasına varmak kolay bir iş değil. Bu yolda tek başına para politikasının yetersiz kalacağı aşikâr. Çok boyutlu ve katmanlı politikalar gerekli." görüşünü savundu.

Gür yazısında, "Ticari kredilerin yüksek katma değerli sektörlere yönelmesinden emin olmak lazım. Yatırımların ve ihracatın artması için kurdaki oynaklığın düşürülmesi çok kritik. İçeride yabancı yatırımcıların ağırlığı azaldığı için yerli yatırımcıların bu hikâyeye inanmalarını sağlamak şart. Özellikle de dolarizasyon eğilimini azaltmak için. TCMB böyle bir yolu tercih ettiği durumda, enflasyonun düşmesinin zaman alacağını unutmamak lazım. TCMB, tek haneli enflasyona en iyi ihtimalle 2023'te ulaşılabileceğini öngörüyor. Bu süreçte satın alma gücü düşen/düşecek olan vatandaşların kayıpları telafi edilmeli. Bunu da enflasyonu sarmala dönüştürmeden yapmalı. Bu noktada iyi planlanmış maliye politikalarına ihtiyaç olacaktır." ifadesini kullandı.