Sabah yazarı Gür: Korona olmasa yüzde %6 büyürdük

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, "Türkiye, ilk çeyrek büyüme oranıyla G20 ülkelerini solladı. Koronavirüs olmasaydı büyüme yüzde 6-7’ye yaklaşabilirdi. İkinci çeyrekte daralma olsa da normalleşme adımlarıyla birlikte üçüncü çeyrek rakamları daha iyi gelecek" iddiasında bulundu.

Gür, "Koronavirüs, sadece salgının ilk görüldüğü Asya'da değil, salgının mart itibarıyla yayıldığı Avrupa ve Amerika kıtalarında da ekonomik büyümeyi daha birinci çeyrekte negatife düşürdü. Çin, ABD, Almanya, İtalya, Güney Kore, Japonya ve diğer G20 ülkeleri 2020'nin birinci çeyreğinde yıllık ve/veya çeyreklik bazda negatif büyüdüler." ifadesini kullandı.

Gür, "Türkiye ise G20 içerisinde pozitif ayrışarak yüzde 4.5'lik büyüme kaydetti. Sonbahar aylarından itibaren finansal koşullarda yaşanan ılımlı iyileşme ve faizlerin gerilemesi, büyüme üzerinde pozitif bir hareketlenme başlatmıştı. Tüketim harcamaları kayda değer oranda artmıştı. Sanayi üretim rakamları da güçlü geliyordu. Bu ivmelenmenin ocak ve şubat aylarında da devam etmesi büyümeyi arttırdı. Türkiye 2019'un birinci çeyreğinde negatif büyüdüğü için baz etkisi, bu yıl büyümeyi yukarıya taşıyan bir başka faktör oldu." görüşünü savundu.

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