Sabah yazarı Gür: Ekonomide bire bir model kopyalama girişimleri başarısız olmaya mahkumdur

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, yeni ekonomik model tartışmalarını köşesinde değerlendirdi. Gür, her ülkenin karakteristik özellikleri ve dönemlerin kendine has koşulları olduğunu belirterek "O yüzden de bire bir model kopyalama girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. İyi ülke örneklerinden dersler çıkardıktan sonra kendi kurumsal, sosyolojik ve ekonomik altyapısına uygun bir model geliştiren ülkelerin ise başarılı olma şansı yüksektir." dedi.

Gür, "Türkiye'nin de yapması gereken tam da bu" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Ana akım (ortodoks) iktisat modellerinden de heteredoks iktisat öğretisinde de yararlanmamız gereken noktalar var. Başarıyı yakalamış ülkelerin birine değil, hepsine göz atmamız gerekiyor. Günün sonunda da kendi kurumsal, sosyolojik ve ekonomik altyapımızla uyumlu bir model ortaya koymalıyız. Bu modeli de ekonominin tüm paydaşlarını içine alacak şekilde kararlılıkla yürütmeliyiz. Böylesi yeni model girişimlerinin ekonomi üzerindeki olumlu etkileri ancak orta ve uzun vadede görülebilir. Her modelde olduğu gibi, burada da öncelikle makro ekonomik istikrarın tesis edilmesi, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için büyük bir gereksinim"