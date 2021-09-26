Sabah yazarı Gür: Bu faiz indiriminin ticari krediler ve ekonomik aktivite üzerinde ancak sınırlı bir pozitif etkisi olabilir

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, “Merkez Bankası, faiz indirimiyle sürpriz yaptı. Ekonomik büyüme halihazırda oldukça güçlü ve dengeli bir seyir izlediği için kanaatimce bu faiz indiriminin ticari krediler ve ekonomik aktivite üzerinde ancak sınırlı bir pozitif etkisi olabilir” düşüncesini dile getirdi.

Gür yazısında, “TCMB, enflasyon oranı politika faizinin üzerine çıkınca enflasyonda odağı manşetten çekirdeğe kaydırmıştı. Çekirdek enflasyondaki düşüşün para politikasında ilave sıkılaştırma yapmamak için bir gerekçe olarak ortaya koyulduğunu düşünüyordum. Ancak, son faiz kararı gösterdi ki, TCMB çekirdek enflasyon söylemini faizleri düşürmeye ortam hazırlamak için kullanmış. TCMB'nin piyasaları ters köşeye yatırarak politika faizini 100 baz puan düşürmesi, bu sözlü yönlendirmenin amacını net biçimde ortaya koydu. Karar metnine bakıldığında bu faiz indiriminin iki temel gerekçesi olduğunu görüyoruz. İlk olarak, enflasyondaki yükselişin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. TCMB, gelişmiş ülke merkez bankalarını referans göstererek özellikle küresel arz sıkıntılarından kaynaklı olarak enflasyonda yaşanan artışın geçici olduğuna vurgu yapmış. Arızi unsurların zamanla ortadan kalkacağı varsayıldığı için de faiz indiriminin enflasyonla mücadeleye zarar vermeyeceği düşünülmüş. İkinci gerekçe, kredi piyasası koşullarıyla ilgili." ifadesini kullandı.

Gür şunları kaydetti:

"TCMB, sıkı para politikasının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yarattığını ve son dönemde alınan makro ihtiyati tedbirler (kredi kartı taksit sayısındaki kısıtlamalar ve tüketici kredilerinde vadelerinin düşürülmesi) sayesinde tüketici kredilerindeki artış hızının yavaşlayacağını belirtmiş. Böyle bir ortamda faiz indirildiği zaman, ticari kredilerde rahatlama yaşanacağı ama tüketici kredilerinin ise artmayacağı öngörülmüş.

Ekonomik büyüme halihazırda oldukça güçlü ve dengeli bir seyir izlediği için kanaatimce bu faiz indiriminin ticari krediler ve ekonomik aktivite üzerinde ancak sınırlı bir pozitif etkisi olabilir. Öte yandan, bu sürpriz faiz kararının döviz kurları ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir”.