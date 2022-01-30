Sabah yazarı Gür: Beklentiler, yıllık bazda enflasyonun yüzde 45'i aşabileceğini söylüyor

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, perşembe günü açıklanan enflasyon raporu ve bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini değerlendirdi. Gür, AA anketinde medyan beklentisinin yüzde 10,09, TCMB piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 6,45 olduğunu hatırlatarak "Bu beklentiler yıllık bazda enflasyonun yüzde 45'i görebileceğini ve hatta aşabileceğini söylüyor" diye yazdı. Merkez Bankası tarafından enflasyon raporundaki "liralaşma" söylemine dikkat çeken Gür şöyle dedi:

"Enflasyon Raporu'na baktığımızda, enflasyondaki düşüş sürecini tetiklemeye dönük olarak TCMB'nin en çok güvendiği unsurun 'Liralaşma' olduğunu söyleyebiliriz. Kur korumalı mevduat sayesinde dövizden TL'ye geçişte canlanma yaşanması, enflasyon ve finansal istikrar açısından TCMB'nin elini güçlendirir. Öte yandan enerji fiyatları, arz sorunları, bölgemizdeki jeopolitik meseleler ve eskisi kadar olmasa da Fed'in politikaları enflasyon görünümü ve kur için risk unsurları olarak not edilebilir"

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