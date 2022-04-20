Sabah yazarı Güngör: Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları...

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları..." değerlendirmesini yaptı.

Güngör yazısında, "İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı. Kira bedelleri nedeniyle özellikle büyük şehirlerde görev yapan kamu çalışanları, asgari ücretliler ve öğrenciler bütçelerine göre ev bulamıyor. Çoğu ortak ev tutma yoluna gidiyor. Mesele, saydığım illerle sınırlı değil... Neredeyse tüm Türkiye'de benzer bir durum var." ifadesini kullandı.

Son dönemde yalnızca yabancılara ev kiralayan ev sahiplerine de değinen Güngör şunları kaydetti:

"Diyeceğim o ki, bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz."