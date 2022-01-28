Sabah yazarı Güngör: Konjonktürel faktörler, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişin birebir ve eş zamanlı olmasını engelleyebiliyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporunu açıkladığı sunumda üretici fiyatlarındaki artışın, tüketici fiyatlarına geçişinin büyük bölümünün tamamlandığını söylemesini değerlendirdi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ÜFE-TÜFE farkı örneklerini veren Güngör, " Kavcıoğlu, 'Norveç'te TÜFE yüzde 5 iken ÜFE'si yüzde 70. O zaman Norveç'te enflasyonun yüzde 60'a doğru gitmesi gerekir' diyor. Bu söyleminde haklılık payı yok mu, var" diyerek şunları kaydetti:

"Enerji fiyatlarının arttığı ve kur şoklarının olduğu dönemlerde üretici fiyatlarındaki yıllık enflasyon tüketici fiyatlarına göre çok daha hızlı yükseliyor. 2006, 2008, 2010- 2011, 2018'de böyle oldu. Ancak üretim-maliyet-fiyatlama zincirine etki eden yapısal ve konjonktürel faktörler, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişin birebir ve eş anlı olmasını engelleyebiliyor"

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