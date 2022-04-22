Sabah yazarı Güngör: Sosyal medya taslağında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında ağır yaptırımlar öngörülüyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Önümüzdeki hafta salı günü AK Parti ve MHP milletvekilleri ile ilgili kurumların toplanacağı bir toplantı olacak. Orada sosyal medya platformlarında dezenformasyona ilişkin maddeler masaya yatırılacak. Ancak öğrendiğim kadarıyla, şu anda hazırlanan taslakta, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında ağır yaptırımlar öngörülüyor." bilgisini paylaştı.

Güngör yazısında, "Mahkeme kararına rağmen içerikleri kaldırmayan sosyal medya platformlarına da kademeli yaptırımlar gündemde… Örneğin, mahkeme kararını yerine getiremeyen platforma önce reklam yasağı getirilecek, buna rağmen içeriği kaldırmazsa internet trafiği bant genişliğinin daraltılması öngörülüyor. (Bu sosyal medya kuruluşlarının temsilci atanması konusunda da devreye sokulmuştu, sonra platformlar tek tek temsilci atamıştı) Tabii, platformları kullananların haklarını koruyacak birtakım düzenlemeler de planlanıyor Bunları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) belirleyecek. Kullanıcı haklarını çıkarması için kanunda BTK'ya yetki verilmesi düşünülüyor. Sanırım, kısa süre içinde sosyal medyaya çekidüzen verecek yasal düzenleme Meclis'e gelecek. Bu haliyle çıkarsa, çarpıtılmış videolar, işlemden geçirilen görseller, sahte bilgilerle vatandaşın gerçeklik algısını yitirmesine neden olanlar için tehlike çanları çalmaya başlayacak" ifadesini kullandı.