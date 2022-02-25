Sabah yazarı Güngör: Rusya-Ukrayna savaşı en çok gıdayı vuracak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Rusya-Ukrayna savaşı enerji dışında en çok gıdayı vuracak" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sonrasında buğday fiyatlarının 9.5 yılın zirvesini gördüğünü hatırlatarak "Keza, mısır, soya fasulyesi, kakaoda da artışlar yaşandı. Malum, Ukrayna Avrupa'nın ekmek sepeti… Afrika ve Orta Doğu'dan birçok ülke Rusya ve Ukrayna'dan gıda ithal ediyor. Savaş uzarsa gıda maddelerine erişim zora girebilir. Başka ülkelerden tedarik sağlanmaya çalışılsa da fiyatlar fırlayabilir." dedi.

"Türkiye, Rusya- Ukrayna'dan ithal ettiği buğdayı yakın Asya pazarından karşılayabilir mi?" diye soran Güngör, "Çin uzun zamandır temel gıda ve tahılı zaten stokluyordu. Mevcut stratejik buğday rezervinin 144 milyon ton, pirinç stoğunun 116 milyon ton, mısırın ise 198 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Şu anda dünyadaki buğday stoklarının yaklaşık yüzde 50'si, pirinç stoklarının yüzde 65'i, mısırın da yüzde 70'i Çin'de" dedi.

Güngör şöyle devam etti:

"Türkiye bu süreçte satın alacak buğday bulsa da fiyatların olumsuz etkilenmemesi mümkün değil.. Velhasıl, inşallah Rusya- Ukrayna arasında akl-ı selim galip gelir de bugün yaşanan toplu-tüfekli savaş tüm dünya açısından ekmek kavgasına evrilmez."

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