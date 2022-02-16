Sabah yazarı Güngör: Zincir marketler artık milli güvenlik sorunu haline geldi

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan ve yüzde 8 ile yüzde 1 KDV alındığında kesilen tutarın değişmediği faturalara ilişkin zincir marketlere tepki gösterdi. Güngör, "Marketler artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

KDV indiriminde toptan ve perakende ayrımının da kaldırıldığını hatırlatan Güngör, "Diyelim ki, market yeni kararın öncesinde malı yüzde 8 KDV'yle aldı. O zaman da zaten iade için Maliye'ye başvuruyorlar. Yani ceplerinden çıkan bir şey yok" dedi.

KDV indirimi öncesinde bazı zincir marketlerin fiyatlara zam yaptığı iddialarına ilişkin olarak ise Güngör, "Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile zabıtalar etiket kontrolü yapıyor. Onlara tavsiyem, KDV'si yüzde 1'e inen her bir ürünün sadece şu andaki mevcut fiyatını ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını değil, bir hafta önceki fiyatını da kontrol etsinler. O zaman fotoğraf daha net ortaya çıkacaktır" görüşünü dile getirdi.

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