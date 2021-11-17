Sabah yazarı Güngör: Maaşlar yükselse de enflasyon düşmeden kalıcı bir refah artışı sağlanamaz

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, artan döviz kuruna bağlı olarak enflasyonun arttığını ve alım gücünün düştüğünü ifade etti. Güngör, hükümetin enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için bütçeyi daha çok kullandığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Güngör, yazısında "asgari ücret artışları, vergi teşvikleri, doğalgaz, elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gitmek istiyor. Ama asgari ücret, emekli ve memur maaşı yükselse de enflasyonu düşürmeden ihtiyaç sahibi kesimlere kalıcı bir refah artışı sağlanamayacağı ortada..." dedi.