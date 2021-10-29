Sabah yazarı Güngör: Kavcıoğlu'nun mantığı doğru olsa da, uygulamada zorluk yaşanabilir

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "ihracatı artırıp cari fazla verince Türkiye'nin finansman sorunu daha net şekilde çözülmüş olacak. Bu da fiyat istikrarını sağlamış olacaktır" söylemini değerlendirdi. Güngör Kavcıoğlu'nun söylediklerinin bir çoğunun doğru olduğunu ancak uygulamada zorluklar yaşanabileceğini ifade ederek yazısında şunları kaydetti:

"İhracat ve üretim artışı cari dengede iyileşme sağlayabilir. Denge sağlanırsa kur baskısı azalır.

Tabii, bir taraftan büyüyüp diğer taraftan cari fazla vermek hassas bir denge…

Öbür taraftan dışarıda enflasyon artıyor. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak da zorlaşabilir.

Velhasıl, mantığı doğru olsa da uygulanabilirliğinde zorluklar yaşanabilir"