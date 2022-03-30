Sabah yazarı Güngör: İstediğiniz kadar denetim yaptırın değişmiyor, Türkiye'de ticari ahlak sorunu var

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi yapıldığını duyurmasının ardından bazı marketlerin bahse konu ürünlerde fiyatları yükselttiğini öne sürerek "İstediğiniz kadar bakanlık elemanlarına denetim yaptırın, zabıtaları salın, valileri harekete geçirin. Bir şey değişmiyor" dedi.

"Herhalde artık şunu kabul etmek gerekiyor: Türkiye'de enflasyon sorunu kadar ticari ahlak sorunu da vardır." diyen Güngör şöyle devam etti:

"Sigaraya zam geleceğine dair dedikodu çıkıyor, markette ürünler tezgâh altına saklanıyor. Zam gelene kadar bekletiliyor. Yağ konusunda biri çıkıp konuşuyor. Marketler yağları depoya saklayıp, vatandaşa taneyle vermeye kalkıyor. KDV'nin düşeceği duyuruluyor. Günler öncesinden etiketler şişirilmeye başlanıyor. Sezon indirimlerinden önce fiyatlara bindiriliyor, sonra yüzde 70-80-90 indirim etiketleriyle vatandaş kandırılıyor."

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