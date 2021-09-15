Sabah yazarı Güngör: Kırmızısı, yeşili, turuncusu; onların kâr hırsı uğruna yapamayacakları şey yoktur

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, pandemi döneminde yaşanan kapanmalarda ekonominin döndürülmesi amacıyla başlatılan "ucuz kredi" verilmesini hatırlatarak "Tabii hatırlayın, o sırada kredi kanallarını sonuna kadar açan sadece kamu bankalarıydı. Herkes piyasadan çekilirken, suyun üzerinde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank vardı. Özellerin birçoğu meseleye Fransız'dı" dedi.

Göngör, özel bankaların ekonominin toparlanmaya başlamasıyla "ihtiyaç kredilerini frenleyin" çağrısına uymadığını dile getirerek yazısında şöyle dedi:

"Pandemide kafasını kuma gömen kimi banka bu kez ne yaptı dersiniz… İstenilenin tam tersini. İhtiyaç kredilerinde tam gaza bastılar. Kim onlar belli… Kırmızısı, yeşili, turuncusu…

Dedim ya, hep aynı isimler… Onların kâr hırsı uğruna yapamayacakları şey yoktur. Halbuki, kaçırdıkları bir şey var. Türkiye var oldukça var olup çalışabilirler.

Şimdilerde ekonomi yönetimi bireysel kredilerde kısıtlama üzerinde çalışıyor ya… Bunlar sağdan soldan haber yazdırıyorlar. Kredi sınırlamasına karşı olduklarını ilan ediyorlar. Deseler ki, 'bu kredilerin bir kısmı gerçekten ihtiyaç için kullanılıyor, sistemi kilitlemeyelim' amenna… Fakat dertleri başka… Hepimiz biliyoruz…"