Sabah yazarı Güngör: Hazır ekonomide çarklar dönmeye başlamışken, kredi talepleri için biraz da özel bankalar elini taşın altına koysun

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, pandemide normalleşme dönemine girildiğini belirterek, "Hazır ekonomide çarklar dönmeye başlamışken, kredi talepleri için biraz da özel bankalar elini taşın altına koysun" görüşünü savundu.

Güngör yazısında, "Şimdi pandeminin zor kısmını atlattık. Kapatmalar sona erdi. Hizmetler ve turizm dışındaki sektörlerde gözle görülür bir canlanma var. Keza, turizm ve hizmetler sektöründe de aşılamanın hızlanması, 1 Temmuz'da başlayan normalleşmeyle yavaş yavaş işler açılıyor. Hal böyleyken, yükün tamamını hala kamu bankalarına çektirmeye çalışmak doğru bir politika mı?" düşüncesini dile getirdi.

Güngör şu ifadeleri kullandı:

"Bırakalım, hazır ekonomide çarklar dönmeye başlamışken, kredi talepleri için biraz da özel bankalar elini taşın altına koysun.

2015'ten bu yana kamu bankalarının aktifteki payı yüzde 33'ten 46'ya çıktı. Kredilerdeki payı yüzde 34'ten 47'ye, mevduattaki payı da 33'ten 45'e yükseldi.

Düşünsenize, bankacılık sisteminde 48 banka var. 3 banka Türkiye'de verilen kredinin yarısını karşılıyor. Bu sürdürülebilir bir sistem değil... Sistemin yükünü de riskini de mütemadiyen üç bankanın üzerine yüklemek ne kadar sağlıklı! Son 5 haftalık veriler eğilimin biraz terse dönmeye başladığını gösteriyor. Kamu bankalarının kredi hacmi, yerli özel ve yabancılara nazaran daha az artmış durumda... Bana göre, bankacılık sisteminin sağlıklı bir yapıda devamından yanaysak, sürekli kamu bankalarına sermaye enjekte etmek yerine, kredi hacminin dengeli dağılımını sağlamaya çalışmak daha doğru bir yöntem olacaktır."