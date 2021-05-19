Sabah yazarı Güngör: Gördüğüm kadarıyla esnafın büyük çoğunluğu hibe desteklerinden memnun

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın esnafın iki gruba ayrılarak 3 ve 5 bin lira hibe desteğini verileceğini duyurmasının ardından, "Hibe desteğinin miktarı büyükşehirler için az bulunabilir. Ancak Anadolu'daki esnaf için 'can suyu' anlamına gelir. Gördüğüm kadarıyla esnafın büyük çoğunluğu hibe desteklerinden memnun…" görüşünü dile getirdi.

Güngör, kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada paylaşılmayan "Nefes Kredisi" olduğunu da belirterek, "Öğrendiğime göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank'ın katılacağı destek paketinin büyüklüğü 5 milyar TL'yi buluyor. Yüzde 18 faizle kullandırılması planlanan paketten 135 bin işletmenin yararlanması planlanıyor. Esnafa 50 bin ila 200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak. İsteyenler ilk yıl hiç faiz ödemeyip, ikinci yıldan itibaren taksitlerini yatırabilecek. Ya da ilk yıl 6 ayda bir faiz ödemesi yapıp, kalan 2 yılda da krediyi eşit taksitle ödeyebilecek. Kredi Garanti Fonu desteğiyle sağlanacak paketin bana kalırsa en can alıcı noktası ciro kaybıyla ilgili şart… Duyduğum kadarıyla, cirosu yüzde 20 düşen firmalar bu destekten yararlanacak. Yani öyle ihtiyacı olan ile olmayan ayrımı net bir şekilde yapılacak" dedi.

Göngör, "Bunlar yeter mi? Dün gördüğüm kadarıyla esnafın büyük çoğunluğu hibe desteklerinden memnun… Fakat birkaç istekleri daha var. Örneğin, Covid 19 sürecinden olumsuz etkilenen esnafın banka kredi borçlarının bir yıl ertelenmesini istiyorlar. SGK ve Bağ-Kur prim borçlarının kapanma süresince devlet tarafından karşılanmasını talep ediyorlar. Kira ve gelir kaybı destek ödemelerinin yılsonuna kadar devam etmesini arzu ediyorlar" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Erdoğan: Salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa; bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira verilecek