Sabah yazarı Güngör: Futbol kulüpleri ortak TV projesi için kolları sıvadı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, düşük teklif gelen ve ihalesinin iptal edilip edilmeyeceği belirsiz olan naklen maç yayın ihalesine karşın futbol kulüplerinin ortak bir TV kuracağını ifade ederek "Futbol kulüpleri ortak TV projesi için kolları sıvadı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kanal projesinin bir iki hafta içinde netleşeceğini söyledi" dedi.

Güngör köşesinde Burak Elmas'ın şu ifadelerini paylaştı:

"Kulüplerde kendi geleceğini kendi belirleme, marka değerini birlikte yükseltmek adına bir irade var. Türk futbolunun geleceğini, sadece seçenek olmadığı için tek bir yayıncının isteğine bırakmama konusunda arzulular. 1-2 hafta içinde netleşir. Kulüplerin birlikte bir televizyon kanalı kurması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır.

Yurtdışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Marka iletişimini onlar yapıyorlar. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.'ye geçiş modeli. Bence artık Türk futbolunda dibi gördük. Geleceği kurmak için doğru sistemlerle çalışmak lazım."

Yazının tamamı için tıklayın