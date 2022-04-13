Sabah yazarı Güngör: Fahiş fiyat uygulayan markete kapatma cezası verilsin

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Rekabet Kurulu'nun verdiği cezaların marketleri korkutmadığını belirterek, "Fahiş fiyat uygulayan markete kapatma cezası verilsin" önerisini yaptı.

Güngör yazısında, "Tabloda bir tuhaflık var… Market 15 TL'ye İstanbul halinden çıkan malı 10 TL üzerine koyarak 25 liraya vatandaşa satmaya çalışıyor. Bu durumun izahı yok. Belli ki, marketçiler ceza meza dinlemiyor. Devlet ne yapacak peki? Bana kalırsa, Rekabet Kurulu'nun verdiği milyarlık cezalar bile marketçileri korkutmuyor. O zaman daha ağır yaptırımlar gerekiyor. Misal, fahiş fiyat uygulayan markete kapatma cezası verilsin. Şaka yapmıyorum… Bir hafta ticareti yasaklansın. Bakalım o zaman da vatandaşın sofrasına el uzatmaya cüret edebilirler mi?" düşüncesini dile getirdi.