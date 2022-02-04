Sabah yazarı Güngör: Esnafa dükkân kirası kadar fatura geliyor; belli bir süreliğine elektrikte KDV ve BTV oranları gözden geçirilebilir

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, ocakta yıllık yüzde 93,53 olarak açıklanan üretici enflasyonunda elektrik ve doğalgazın payına dikkat çekti. Güngör, işletmelere uygulanan elektrik tarifesinin yüksek olduğunu ifade ederek "En yüksek elektrik birim maliyetini onlar ödüyor. Kimine aylık cirosu kadar, kimine dükkan kirası kadar fatura gelmiş durumda" dedi.

Hükümetin KDV konusunda çalışma yaptığını hatırlatan Güngör, "En azından belli bir süreliğine elektrikte, KDV ve BTV oranları da bu çerçevede gözden geçirilebilir." dedi. Güngör şöyle devam etti:

"Bu sağlanırsa, özellikle küçük işletmelerin elektrik faturalarında ciddi bir rahatlama olur. Avrupa'da bazı ülkelerde benzer uygulamalar var. Tüketiciler yükselen enerji fiyatlarına karşı vergi azaltarak korunuyor.

Velhasıl, marttan sonra kış şartlarının azalmasıyla faturalarda düşüş beklendiği varsayıldığına göre, üç aylığına böyle bir vergi düzenlemesi gündeme gelebilir."

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