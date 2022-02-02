Sabah yazarı Güngör: Elektrikte kademeli tarifeyle ilgili hala çözüm bekleyen konular var

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, elektrik faturalarına getirilen kademeli tarifeye ilişkin olarak " Tüketici lehine limit yükseldi ama kademeli tarifeyle ilgili hala çözüm bekleyen bazı konu başlıkları da var" dedi. Güngör, söz konusu konuları köşesinde şöyle aktardı:

"Örneğin, bazı bölgelerde elektrik dağıtım şirketleri altyapı yatırımlarını tamamlamadığı için sorunlar yaşanıyor. Konutlar ticarethane gibi görünüyor. Bu da elektrik faturalarının ticarethane tarifesinden belirlenmesine neden oluyor. Ticarethane tarifesi ise mesken tarifesinin neredeyse 2.5 katı...

Özellikle Akdeniz, Ege gibi sahil bölgelerinde de doğalgaz altyapısı tamamlanmayan yerler var. Buradaki vatandaşlar kışın ısınmak için klima ya da ısıtıcıları kullanıyor. Hal böyle olunca, aylık tüketim limitinin üzerine çıkılıyor, elektrik faturaları da yükseliyor."

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