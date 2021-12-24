Sabah yazarı Güngör'den oda başkanlarına: Madem endişeniz bitti, o zaman alalım sizi etiketlerin başına

Döviz kurlarında hafta başından bu yana görülen sert düşüşlerin ardından Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Eski kaşarlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İş dünyası ve oda başkanlarının dolardaki gelişmeler sonrası yaptıkları açıklamalara atıfta bulunarak "Madem endişeniz bitti, moralleriniz yerine geldi. O zaman alalım sizi etiketlerin başına" ifadelerini kullandı.

Güngör oda başkanlarına ilişkin olarak "Dün markette gezerken fark ettim. Başkanlar raflarda üyelerine resmen tur bindirmişler!"

Güngör, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın sahibi olduğu Bahçıvan Gıda'nın eski kaşarlarının market fiyatlarını paylaşarak "Bahçıvan Gıda'nın 350 gramlık eski kaşarı 88.50 TL, Tahsildaroğlu'nun aynı gramajdaki ürünü 38.75 TL… Aradaki fark iki kattan fazla…

Nasıl olur demeyin… Valla herhalde Bahçıvan'ın inekleri Holstein cinsi" dedi.

Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da Nuh'un Ankara Makarnası'nın sahibi Elif Makarnacılığın sahibi olduğunu hatırlatarak "Nuh'un Ankara Makarnası'nın raf fiyatı da farklı değil… 500 gramlık makarna onlarda 6.95 TL… Üyesi olan Gaziantepli Oba Makarna'da aynı ürün 3.95 TL. Aradaki fark yine 2 kata yakın…" dedi.

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