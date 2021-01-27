Sabah yazarı Güngör’den gıda zamlarına tepki: Zeytinyağının fiyatı Almanya’dan pahalı!

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, gıda fiyatlarındaki zamma, “Türkiye'nin 180 milyon olan zeytin ağacı varlığına bakmayın. Küresel zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 15.2'sini gerçekleştirdiğimize takılmayın. Zeytinyağı üretiminde dünyada ilk beşe girdiğimizi hiç söylemeyin. Sanayi ülkesi Almanya, topraklarında neredeyse hiç yetişmeyen bir ürünün yağını bizden ucuza tüketiyor.” sözleriyle tepki gösterdi.

Güngör, "Bir süredir vatandaş marketteki, pazardaki fiyatlardan şikâyetçi ya… Hele hele ayçiçeği ve zeytinyağındaki uçuk fiyatlardan… Haklılar da… Ben de dün Almanya'nın en büyük market zincirlerinden birinin sitesine girip, baktım. 750 ml'lik zeytinyağının fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 4.29 euro… Yani dünkü kura göre 38.3 TL… Bizdeki market zincirinde aynı gramajdaki ortalama bir ürünün fiyatı ise 44.5 TL…" ifadesini kullandı.

Güngör, "Tabii, bu üretici-aracı-market arasında dönenleri, vatandaşın memleketinde yetişen bir ürünün yağını niye pahalıya yediğini, bunun önlenmesi için yapılanları birilerinin açıklaması gerekir. Belki, bizi Tarım ve Ticaret Bakanlıkları aydınlatabilir.Misal, bu zincirdeki tuhaflıkları yıllardır yazıp çiziyoruz. Gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu bizzat etkilediğini anlatıyoruz. İklim değişikliğiyle başlayan kuraklıkların dünyada kıtlığa neden olacağını söylüyoruz. Ama değişen pek de bir şey olmuyor. Herkes önlem al-'mış' gibi yapıyor." görüşünü savundu.

Güngör yazısında, "Bu sorunun çözümü için sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, bakanından, bürokratına, üreticisinden, aracısına, marketçisine kadar herkesin kafa yorması, elini taşın altına koyması gerekir.Aksi takdirde, ne mi olur? Covid-19 ya da kuraklık olsun olmasın, ilelebet ülkemizde yetişen ürünü pahalıya yemeye devam ederiz, enflasyonu da düşüremeyiz!" düşüncesini dile getirdi.