Sabah yazarı Güngör'den enflasyon yorumu: Fiyatlar ayın ilk üç haftasında toplanıyor; son hafta yaşanan düşüşler sepete pek de yansımıyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, dün açıklanan ve yıllık yüzde 54,44'e yükselen enflasyon oranlarını değerlendirdi. Güngör, gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesine rağmen yükselen gıda fiyatlarında düşüş yaşanmamasını şöyle ifade etti:

"Hesaplama yönteminde tuhaflık var. Şöyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜFE hesabını da ÜFE hesabını da yaparken yüzlerce ürünü, onbinlerce işyerinden her ay topluyor. Ayın ilk üç haftasında toplanan fiyatlar son hafta derleniyor, hesaplanıyor. Dolayısıyla da son hafta yaşanan düşüşler sepete pek de yansımıyor. Halbuki, dünyada birçok ülkede (ABD, Brezilya, Avustralya vs) enflasyon ayın 10'unda açıklanıyor. Böylece aylık fotoğraf daha net ortaya çıkıyor. Eksik gün olmadan aylık rakamların ortalaması çıkarılıyor.

Velhasıl, demem o ki, şubatta yüzde 8.41 artan gıda enflasyonuna indirimin yansımamasına bu çerçeveden bakmak gerekir."

Güngör, akaryakıta gelen zamlara da köşesinde değinirken, uygulamadan kaldırılan eşel mobil sisteminin "geçici" bir süreliğine de olsa yeniden getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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