Sabah yazarı Güngör: Çiftçinin üretime devam etmesi için her yol denenecek, başka çare yok

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “Öyle anlaşılıyor ki, bundan sonra uzun bir zaman dünyada gıda savaşlarını konuşacağız. Bu süreçte, kendi kendine yeten ülkeler şanslı. Çiftçinin üretime devam etmesi için her yol denenecek, başka çare yok” düşüncesini dile getirdi.

Güngör yazısında, “Vade ve kur farkının maliyeti yükseltmemesi için kamu bankaları üzerinden yeni bir finansman mekanizması kurulabilir. Çiftçi ihtiyacı olan girdiyi o sistem üzerinden peşin olarak ve daha ucuza aldığında üretim maliyeti düşeceği için tarlada üretime devam etmesi de mümkün olur. Velhasıl, köylünün tekrar tarlayla buluşması için her yol önemlidir. Hele ki, bu dönemde…” ifadesini kullandı.