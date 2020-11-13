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Ekonomi

Sabah yazarı Güngör: Büyük ihtimalle faiz artışı gerçekleşecek; eminim, “Şimdi ne oldu da faiz artışını savunuyorsun" diyenleriniz çıkacak

13 Kasım 2020 10:49

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, piyasaların beklentileri doğrultusunda büyük ihtimalle faiz arttırımına gidileceğini yazdı. 

Güngör yazısında, "Eminim, 'Şimdi ne oldu da faiz artışını savunuyorsun' diyenleriniz çıkacaktır.
Bu eleştiriyi yapacak olanların Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına iyi bakmasını öneririm. Zira, bana sorarsanız, kısa vadede öncelik piyasaya istikrar kazandırıp, yabancı yatırımcıyı önceliklemek... Hemen ardından da 'büyüme' ve 'istihdam' odaklı seferberlikle ülkeyi kalkındırmak..." görüşünü savundu. 

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