Sabah yazarı Güngör: Bütçedeki marj kullanılıp asgari ücret en az net 3.600 TL'ye çıkarılmalıdır

Sabah yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin bu yılı hedeflenen bütçe açığının çok altında kapatacağını ifade ederek, buradan asgari ücretli, dar gelirli ve emeklilere kaynak yaratılabileceğini ifade etti. Güngör "bu yıl bütçe hedeflenenden daha düşük açıkla kapanacağı için kabaca 100 milyar TL bir marj yaratılabilir. Hatta, önümüzdeki yıl açık hedefini yukarı çekip asgari ücretten dar gelirliye ve emekliye kadar birçok kesime destek olunup, dolaylı vergilerin payı azaltılabilir" dedi.

Gıda enflasyonu yüzde 30'lardayken asgari ücrete yüzde 20 gibi bir zam yapılmasının doğru olmayacağını belirten Güngör yazısında şöyle dedi:

"Bütçedeki marjı kullanıp asgari ücret en az net 3.600 TL seviyesine çıkarılmalıdır. Ücret üzerindeki yüzde15 Gelir Vergisi kesintisi başta olmak üzere, SGK ve işsizlik sigortası primi, damga gibi vergilerden feragat edilmelidir.

Asgari ücretliden vergi alınmasa bir kişinin maliyeti yaklaşık 750 TL yapıyor. 7 milyon asgari ücretli olduğunu varsaydığınızda toplam yük 5.25 milyar TL… Yapılacak zammın üzerine vergiden feragat edilecek tutar da eklense… O zaman asgari ücretle ev geçindirmeye çalışanlar bir nebze nefes alır.

Keza, bütçedeki yaratılan marj en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çıkarmak için de kullanılabilir."